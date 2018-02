La scienza torna protagonista a Como dopo l’opera lirica in anteprima mondiale in omaggio al fisico Ettore Majorana. Copenaghen, testo contemporaneo del drammaturgo inglese Michael Frayn, arriva al Teatro Sociale di Como in piazza Verdi con la Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma – Teatro Nazionale martedì 27 e mercoledì 28 febbraio alle ore 20.30.

Un testo di grande valore, divenuto ormai un classico contemporaneo del teatro, che qui emerge in modo così mirabile grazie ad un trio di attori di grande spessore (Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice) che sanno mettere in evidenza i diversi piani di lettura e interpretare i personaggi dando risalto alle loro infinite sfaccettature psicologiche.

In scena ci sono Niels Bohr (Orsini), sua moglie Margrethe (Lojodice) e Werner Karl Heisenberg (Popolizio). Il loro tentativo è di chiarire che cosa avvenne nel lontano 1941 a Copenaghen quando improvvisamente il fisico tedesco Heisenberg fece visita al suo maestro Bohr in una Danimarca occupata dai nazisti. Entrambi coinvolti nella ricerca scientifica, ma su fronti opposti, probabilmente vicini ad un traguardo che avrebbe portato alla bomba atomica, i due scienziati ebbero una conversazione nel giardino della casa di Bohr, il soggetto di quella conversazione ancora oggi resta un mistero e per risolverlo la Storia ha avanzato svariate ipotesi.

Come dice il regista Mauro Avogadro, “commedia affascinante per l’originalità dei temi e della struttura, Copenaghen è quasi un “processo privato” a porte chiuse. Porte che di continuo si aprono proiettando i personaggi verso luoghi ed azioni del passato. Luoghi mentali, forse, ma per noi tutti reali: la bomba atomica, il genocidio, la funzione positiva, e al tempo stesso pericolosa, della scienza”.

Lunedì 26 febbraio alle ore 18.30, a ingresso libero, per presentare l’evento ci sarà un incontro dal titolo “Energia e stili di vita. Quale futuro?” con Enea Roveda di LifeGate.

Biglietti per lo spettacolo in vendita presso la biglietteria del Teatro e online su www.teatrosocialecomo.it. Prezzi da 13 a 27 euro più la prevendita.