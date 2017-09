Lutto nel calcio italiano per la scomparsa di Eugenio Bersellini. Nato a Borgo Val di Taro 81 anni fa, Bersellini aveva tra l’altro allenato il Como tra 1971 e 1983 e nella stagione 1990-1991. In questa ultima annata, in serie C1, la sua squadra aveva sfiorato la promozione in B, sfumata in extremis, con la sconfitta degli azzurri nello spareggio di Cesena con il Venezia. Proprio in quel campionato lanciò come titolare l’allora 20enne Andrea Fortunato.

Negli anni ha sempre seguito le vicende della società lariana e i qualche occasione si è visto in tribuna al Sinigaglia. Con l’Inter ha vinto uno scudetto e due Coppa Italia. Tra le formazioni che ha diretto, anche Sampdoria, torino, Avellino, Lecce e Fiorentina.