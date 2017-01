In campo al Sinigaglia alle 18.30 e non più alle 20.30. La Lega Pro ha comunicato la variazione di orario relativa all’incontro tra Como e Giana Erminio, in programma il prossimo 22 gennaio. Un orario più agevole, sancito dalla Lega dopo l’accordo intercorso fra le due società.

Il Como, intanto, prosegue la preparazione verso il match che segnerà la ripresa del campionato. Sabato alle 15 i lariani saranno impegnati in amichevole a Salò contro la Feralpi, formazione che milita nel girone B (ingresso libero per il pubblico).

Sul fronte del mercato, da segnalare voci da Genova relative ad un presunto interesse del Genoa per Rubinho, il portiere brasiliano ingaggiato poche settimane fa dai lariani. Rubinho rientrebbe nella rosa dei nomi finiti nel mirino dopo il grave infortunio rimediato da Mattia Perin.