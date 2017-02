La conferma delle primarie del centrosinistra rilancia e in qualche modo consolida l’ipotesi di un candidato a sindaco della sinistra. Candidato che «ci sarà sicuramente», ribadisce Celeste Grossi, consigliera comunale di Sinistra Italiana. Candidato che guiderà una lista della quale non farà parte l’assessore all’Ambiente di Palazzo Cernezzi, Bruno Magatti.

Gli ultimi avvenimenti – e in particolare la lunghissima discussione interna al Pd sulle primarie – avevano fatto immaginare un possibile riavvicinamento tra Magatti e il gruppo della sinistra radicale.

«Il nostro rapporto è trasparente – dice Grossi – ma facciamo percorsi paralleli. Magatti ha partecipato ai nostri ultimi incontri e ha ribadito di voler rappresentare un’area di centrosinistra. Ci differenzia un’analisi di fondo perché noi riteniamo che proprio il centrosinistra, in questo momento storico, sia tramontato definitivamente».

Celeste Grossi parla di «accordo impossibile» anche se, ammette, «i giochi sono tutti aperti. Certo è che noi non abbiamo alcuna intenzione di andare con questo Pd né possiamo immaginare un accordo in una fase successiva, magari al ballottaggio».

La “Prossima Como” – così è stato battezzato il progetto politico su cui lavora la sinistra del capoluogo – sceglierà quindi al suo interno un nome e lo proporrà alla città. «Sarà una candidatura naturale, senza pathos», dice ancora Celeste Grossi. La quale annuncia anche una novità: «Stiamo tentando di avviare percorsi analoghi a Cantù e a Erba, il nostro obiettivo è dare rappresentanza politica a un’area di sinistra che non si riconosce nelle candidature emerse e nelle politiche che queste candidature esprimono. Cerchiamo in qualche modo di offrire una sponda a chi negli ultimi anni non ha votato o si è allontanato dai partiti». Ieri sera i rappresentanti delle forze che aderiscono alla “Prossima Como” si sono nuovamente riuniti. «Decideremo a breve su nomi e programmi», conclude Celeste Grossi.