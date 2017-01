Sembra scongiurato il rischio di nuove nevicate nei prossimi giorni anche a bassa quota in provincia di Como. La prevista perturbazione che oggi avrebbe dovuto addensarsi sulle Prealpi è infatti “scivolata” verso il Centro-Sud Italia, dove sono previste ancora nevicate a bassa quota. Le nuvole lasceranno il Comasco nel corso della mattinata per una domenica con cielo sereno o poco nuvoloso, come spiegano dall’osservatorio Meteocomo.it.

Continuerà però a fare freddo, con temperature minime tra i -2 e i 4 gradi e massime non superiori agli 8. I problemi potrebbero arrivare dal vento. In pianura è previsto tra debole e moderato da Nord, mentre sui monti sono previsti rinforzi da Nord Est.

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha così emesso un avviso di ordinaria criticità (codice giallo), per tutta la giornata di oggi. Le zone a maggiore rischio sono il Lario, le Prealpi occidentali, oltre alla Valchiavenna in provincia di Sondrio e alla zona dei laghi e delle valli varesine. La regione spazzata dal vento porta con sè una buona notizia sul fronte dell’inquinamento atmosferico.

Il mix di pioggia, neve e vento che si è abbattuto sul Lario nel corso della settimana ha ripulito infatti l’aria dalle polveri sottili. Venerdì la media del particolato Pm10 nelle stazioni della provincia (Como, Cantù ed Erba) ha fatto segnare 16,7 microgrammi per metro cubo.