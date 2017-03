Una serie di manifestazioni, a Como e dintorni, nel calendario ufficiale della Federazione Motociclistica per il 2017.

A livello tricolore, l’unico appuntamento in provincia di Como è fissato per i giorni 1 e 2 aprile a Caglio. La località del Triangolo Lariano ospiterà il Campionato Italiano Gruppo 5 di Trial riservato alle moto storiche.

La manifestazione – denominata “Old Trial Cup”, alla sua ventiduesima edizione – è organizzata dal Motoclub Canzo e si svolgerà nei comuni di Caglio, Rezzago e Sormano su un percorso fuoristrada. Le operazioni preliminari si svolgeranno a Caglio.

Saranno effettuati in totale due giri del tracciato. Il primo sarà nella giornata di sabato 1° aprile con partenza dalle ore 12.15 su un percorso di circa 20 chilometri. Il secondo sarà il giorno successivo, domenica, con il via alle ore 9.30 (30 chilometri).

Non mancano eventi interessanti anche nelle province che confinano con quella di Como, quindi facilmente raggiungibili dagli appassionati di casa nostra. A Lazzate il 5 e 6 agosto andrà in scena il Campionato Europeo di Trial. Organizza il locale Motoclub con la collaborazione del Comune. Sono attesi 180 concorrenti da 16 nazioni. Il 29 ottobre la località in provincia di Monza Brianza sarà teatro del Trial delle Regioni-Memorial Diego Bosis.

Nel Lecchese, invece, la stessa disciplina sarà protagonista il 22 luglio, con una prova del Campionato Italiano a Barzio.

Per chi predilige il motocross, invece, la data da segnare in agenda è quella del 16 e 16 luglio: Bosisio Parini ospiterà il Tricolore Motocross Mx1/Mx2.

Iniziative agonistiche, ma non va dimenticato l’impegno dei tanti motoclub del territorio che sono impegnati sul territorio e organizzano raduni, eventi, performance e iniziative che riguardano la sicurezza stradale.

Tra gli eventi più sentiti dagli appassionati delle due ruote – la provincia di Como a livello di tesserati è tra le più importanti della Lombardia – c’è sicuramente il Motoraduno della Memoria, che viene organizzato ogni anno a Civenna il 1° novembre. Una kermesse in cui vengono ricordati i centauri che hanno perso la vita e a cui prendono parte migliaia di persone, con il ritrovo nel piazzale San Rocco, di fronte alla fiamma bronzea posta dalla Federazione.

Il Triangolo Lariano, peraltro, fino a una decina di anni fa è stato teatro di una rievocazione del “Circuito”, gara disputata tra gli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso e denominata il Tourist Trophy italiano.

Negli ultimi anni questo evento non è stato più organizzato, anche se il Motoclub Asso, più o meno sullo stesso tracciato, da 12 anni cura un mototour che lo scorso anno registrò oltre 600 iscritti. Una manifestazione non agonistica che vuole promuovere il territorio, che nel 2017 si svolgerà il 3 settembre.