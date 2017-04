Al lavoro a un chilometro dal terrore e dalla morte. Una ricercatrice comasca di 30 anni, che da due settimane sta partecipando ad un progetto in Russia, a San Pietroburgo, ha vissuto in prima persona la giornata di paura per l’ennesimo attentato terroristico. «L’esplosione è avvenuta a poca distanza dalla zona in cui lavoro – ha raccontato – anche se non ci siamo resi conto subito di quanto accaduto». La strage di San Pietroburgo è avvenuta nel metrò e ha provocato, secondo gli ultimi bilanci, 14 morti e oltre 40 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sara Durini, giovane ricercatrice cresciuta a Como, era all’Itmo University, dove sta partecipando a un progetto ErasmusPlus della durata di due mesi.

