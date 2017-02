Le trasferte in Toscana evidentemente portano bene al Como. Dopo aver vinto una settimana fa a Livorno per 2-1, a Siena gli azzurri hanno concesso il bis. I lariani si sono imposti per 1-0, grazie alla rete segnata da Alessio Cristiani al 25′ del primo tempo. Ancora una volta decisivo con le sue parate il portiere Luca Zanotti.

Tre punti di grande importanza per gli azzurri, che volano al sesto posto in classifica e ora sono attesi dalla settimana in cui affronterà non una, ma ben due capolista. Mercoledì al Sinigaglia, per la gara dei quarti di finale della Coppa Italia Lega Pro, alle 17 i lariani ricevono il Venezia di mister Filippo Inzaghi, primo nel girone B. Domenica, invece, alle 16.30 sarà ospite l’Alessandria, che comanda il gruppo A, lo stesso del Como.

La classifica (ripresa dal sito del Calcio Como)