La notizia è stata confermata pochi minuti dall’ospedale Buzzi di Milano. Anche la quarta figlia coinvolta nella tragedia di via per San Fermo è deceduta. La bambina aveva 5 anni e in un primo tempo era stata portata a Cantù. Poi il trasferimento a Milano, ma i tentativi di salvarle la vita si sono rivelati inutili.