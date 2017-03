Migliaia di comaschi hanno vissuto oggi tra Milano e Monza la storica visita di Papa Francesco. Il sito del nostro quotidiano, www.corrieredicomo.it, grazie alla gentile concessione del Centro Televisivo Vaticano, ha trasmesso tutta la diretta della visita tra Milano e Monza in diretta streaming, dall’arrivo alle Case Bianche fino al congedo dallo stadio Meazza.

Alla messa del pomeriggio a Monza i fedeli sono arrivati da ogni angolo della Diocesi di Milano, ma a anche da Como, a migliaia, semplicemente per esserci e vivere questo momento unico e straordinario. La giornata, poi, si è conclusa allo stadio di San Siro. Coreografie, canti, balli, preghiere. Ma soprattutto l’abbraccio del Papa, accolto come una rockstar da ottantamila ragazzi. Questo, per centinaia di giovanissimi della Brianza Comasca, che fanno parte della Diocesi di Milano, è stato il momento clou della visita del pontefice nel capoluogo lombardo. Ai cresimandi, che si preparano al sacramento della confermazione, papa Francesco ha riservato un momento speciale di incontro, pensato appositamente per loro. Dai paesi della provincia di Como sono partite decine di pullman. Tra i presenti Davide Van De Sfroos, sul prato con la sua chitarra. Il menestrello del Lago di Como, che a San Siro tornerà il prossimo 9 giugno per uno storico live, è tra i testimonial dell’iniziativa “Cresciuto in oratorio”.

