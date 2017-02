Il fumetto vincitore del Lucca Project Contest 2015 approda a Cantù. E se un giorno arrivassero gli extraterrestri? E se i bambini diventassero speciali? E se li mettessero tutti in un laboratorio prigione per studiarli e tenerli lontani dal mondo? E se una, la più piccola, la più fragile, riuscisse a scappare? E se la televisione scoprisse tutto? E se fosse troppo tardi? E se alla fine venisse fuori che c’è un cervello dietro a tutto questo? E se dopo gli umani la terra fosse abitata solo dalle mosche? E se le mosche facessero anche loro la grigliata la domenica a pranzo? A queste e a molte altre domande risponde il libro di David Bacter “Children!” che verrà presentato allo Spazio Libri del laboratorio “La cornice” sabato 11 febbraio alle 17.30. Il libro con i colori di Massimo Caccia è pubblicato dalle Edizioni BD. Ingresso libero. Lo spazio canturino è in via per Alzate 9 e compie trent’anni di attività quest’anno. Inizialmente l’attività si è basata essenzialmente sull’assemblaggio di cornici, successivamente il laboratorio ha inaugurato una sua galleria che ospita opere di vari artisti. La Cornice organizza periodicamente mostre personali e collettive degli artisti presenti nel suo catalogo. Inoltre da alcuni anni è stato introdotto uno spazio libri che ospita volumi di piccoli e micro editori, per lettori da 0 a 99 anni.