Colpo da 200mila euro all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù. Nel presidio brianzolo sono state rubate nove apparecchiature del reparto di endoscopia. Un furto analogo era stato messo a segno nel settembre scorso al Valduce di Como e altri episodi sono stati registrati in strutture sanitarie di altre province. L’ipotesi investigativa è che si tratti di furti su commissione. I macchinari potrebbero essere rivenduti all’estero.

La banda di ladri, quasi certamente più di uno, è entrata in azione nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso e ha preso di mira i locali dell’endoscopia, al secondo piano del padiglione centrale del presidio. Il colpo è avvenuto probabilmente attorno alle 18, dopo la conclusione delle attività della giornata, l’uscita di operatori e pazienti e la chiusura del reparto.

Gli apparecchi spariti dal reparto sono complessivamente nove per un valore totale di circa 200mila euro.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola venerdì 21 aprile