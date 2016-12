Ladri funamboli all’Euronics di Como. I malviventi si sono calati dall’alto e sono entrati nel negozio, facendo razzia di smartphone e oggetti tecnologici.

I malviventi, probabilmente una banda specializzata, hanno agito in modo fulmineo nella notte tra mercoledì e giovedì. Sono entrati nel negozio forzando un lucernario e si sono calati nel locale. L’allarme è scattato immediatamente e in pochi minuti gli agenti di polizia della Questura di Como, con le guardie della vigilanza privata, erano nel negozio. I ladri però si erano già dileguati, uscendo da dove erano entrati, portando via telefoni e altri oggetti tecnologici.

