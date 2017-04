(p.an.) Due soli desk (tavoli) nello stand della Lombardia, il Lago di Como non brilla certo per la sua presenza alla Bit, ma riesce comunque a sfruttare la Borsa Internazionale del Turismo che si chiude oggi a FieramilanoCity per promuoversi.

Oggi pomeriggio la Camera di Commercio di Como in collaborazione con l’associazione Proteus, presenterà alla Bit un ventaglio di proposte per un turismo attento alla sostenibilità e all’ambiente. In particolare verrà presentata la guida Lake Como is green. Da oggi a giovedì, inoltre, 18 buyers e giornalisti che hanno partecipato alla Bit e provenienti da Ucraina, Argentina, India, Australia, Singapore, Stati Uniti e Russia, selezionati da Explora, la Destination Management Organization (Dmo) di Regione Lombardia sono Lago di Como per un Educational Tour. Il Tour toccherà Moltrasio, Tremezzo e Bellagio e la città di Como.

«La Camera di Commercio di Como – dice Andrea Camesasca, componente di Giunta camerale – come tutti gli anni partecipa attivamente alla Borsa del Turismo Italiano. L’attività è finalizzata a promuovere il territorio comasco che quest’anno si concretizza anche con arrivo di un’importante delegazione di Tour operators e giornalisti internazionali».