«Quella contro il freddo sta diventando, in questi giorni, un’autentica lotta». Fortunato Trezzi e Raffaello Betti, presidente e direttore di Coldiretti Como-Lecco, commentano la situazione legata al gelo di questi giorni. «Le colture orticole e vivaistiche sono minacciate dal gelo – aggiungono – è ci sono forti problemi legati alle tubature: in molti casi, è necessario rompere i blocchi di ghiaccio in cui, di fatto, si sono trasformati gli abbeveratoi delle stalle». Per quanto riguarda le coltivazioni, Trezzi e Betti spiegano: «Alberi da frutto, floricole e olivi sono tra le realtà che, perdurando gli effetti del gelo, potranno avere i problemi maggiori.

Temperature così basse comportano un “superlavoro” delle caldaie utilizzate in serra per riscaldare i tunnel e, di conseguenza, maggiori spese di riscaldamento per le imprese agricole». Perdurando la situazione, si temono ripercussioni persino per le verdure e gli ortaggi invernali coltivati in pieno campo come cavoli, verze, cicorie. Non soltanto: al freddo, infatti, si aggiunge anche il problema del clima secco che ha quasi bloccato i cereali come il frumento, rallentandone la crescita. Nell’area lariana – conclude il comunicato di Coldiretti – si è peraltro assistito negli ultimi anni ad una progressiva accentuazione tra le temperature minime (sempre più basse) e quelle massime (sempre più alte) con un progressivo incremento dell’escursione termica.