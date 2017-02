Un Museo del Razionalismo nella ex Casa del Fascio di Giuseppe Terragni. C’è anche il nome di Vittorio Sgarbi tra le personalità del mondo dell’arte e dell’architettura che hanno deciso di appoggiare l’appello lanciato dall’associazione Made in Maarc, dove l’acronimo sta per “Museo virtuale astrattismo e architettura razionalista Como”.

«Siamo quasi pronti per partire con un appello che raccolga il maggior numero di adesioni al progetto di un Museo del Razionalismo e dell’Astrattismo nella ex Casa del Fascio di Terragni e nella ex Uli di Cattaneo e Lingeri», è l’annuncio dei responsabili dell’associazione.

La ex Uli è la vecchia sede dell’Unione dei Lavoratori dell’Industria, opera razionalista realizzata alla fine degli anni Trenta e attuale sede degli uffici amministrativi dell’Asl, ora divenuta Ats Insubria. L’edificio sorge in via Pessina, a pochi passi da Palazzo Terragni, il quale, a sua volta, è sede del comando provinciale della guardia di finanza.

«Grazie a Carlo Bertelli, Lorenzo Degli Esposti, Peter Eisenman, Alberto Ferlenga, Giovanni Marzari, Rafael Moneo, Vittorio Sgarbi, Benedetta Tagliabue che hanno accettato di appoggiarci in questa battaglia, facendo parte del comitato scientifico», sottolinea l’associazione.

Nel testo del comunicato che anticipa l’avvio della campagna di sensibilizzazione, Made in Maarc sottolinea che «in ogni parte del mondo i musei di nuova concezione si stanno dimostrando importanti punti di riferimento per il settore del turismo culturale nazionale e internazionale e le città puntano su queste strutture polifunzionali per affermare le proprie identità e vocazioni, con l’obiettivo di sviluppare nuove economie nei propri territori».

Per quanto riguarda Como, si legge ancora, «crediamo che i tempi siano maturi per proporre la trasformazione dei due edifici, a partire dall’ex Casa del Fascio, in un complesso e moderno centro culturale, sede del Museo del Razionalismo e dell’Astrattismo e motore di iniziative di rilievo nazionale e internazionale».

Per riuscire a portare a termine questo ambizioso progetto, di cui si è spesso discusso in città e che richiede, tra l’altro, come passaggio obbligato, il trasferimento in altre sedi degli uffici dell’Ats e delle Fiamme gialle, «è necessario individuare istituzioni o fondazioni italiane o straniere di prestigio interessate a promuoverlo e finanziarlo». La sfida è lanciata.