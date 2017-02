Il buio, l’asfalto rotto, il degrado urbano e sociale troppe volte denunciato. La zona stadio torna ad essere teatro di un’aggressione. Un fatto violento, come un accoltellamento, fortunatamente senza effetti drammatici. Giovedì sera, poco prima delle 23, il 118 ha soccorso un giovane di 29 anni residente nella cintura urbana. All’arrivo dell’ambulanza e delle volanti della Questura ha spiegato con un filo di voce di essere stato aggredito da due persone, probabilmente stranieri.

Ancora oscuri i contorni della vicenda, su cui indaga ora la Procura di Como. Il giovane è stato portato dalla Croce Rossa d’urgenza al Sant’Anna. Le due ferite sul torace si sono rivelate fortunatamente meno gravi del previsto, così anche le contusioni. Rimangono da chiarire i contorni dell’aggressione. Non risulta infatti che la vittima sia stata rapinata degli effetti personali.

La scintilla potrebbe essere quindi scaturita per futili motivi, oppure nell’ambito di uno scambio per qualcosa di illecito, anche se il ferito non è mai stato segnalato per altri reati.

La zona dello stadio e la via Vittorio Veneto in particolare, tra la curva Ospiti e i giardini pubblici continuano però ad essere terra di nessuno. Un grande parcheggio, con il deserto attorno tranne per le partite del Como.

«Sono naturalmente rammaricato per questo episodio – commenta l’assessore alla Sicurezza di Palazzo Cernezzi, Paolo Frisoni – A livello di vigilanza, nell’area sono aumentati i passaggi della polizia locale e delle altre forze dell’ordine, grazie al coordinamento in atto. L’area presenta problematiche specifiche, come altre parti di Como, che credo si potranno risolvere soltanto con l’atteso progetto di riqualificazione dei giardini. Fino ad allora si può soltanto aumentare la sorveglianza. Stiamo facendo il possibile» conclude Frisoni.

Sull’episodio di giovedì sera, il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Luca Ceruti ci ha pure composto una sestina lirica:

Lì dove arrivano i turisti

Lì dove da diversi giorni ci sono guasti all’illuminazione pubblica

Lì dietro un locale frequentato da molti giovani

Lì dove ogni giorno si assiste a spaccio (noto da anni) e regna malvivenza e bivacco

Lì dove le automobili della forza pubblica fanno piccoli passaggi spot e si assiste al salto dietro la fontana dei malviventi, ma nulla di più

Lì in una zona così frequentata e così adiacente alla città non ci si può permettere un simile stato di abbandono…

Che si chiude con un’amro commento «Le istituzioni – scrive Ceruti – ne hanno piena responsabilità, e ovviamente non basta il palliativo dell’unica telecamera, rotta, posta all’incrocio tra Viale Vittorio Veneto con Viale Rosselli».

Paolo Annoni