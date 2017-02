Espositori comaschi a Milano Unica pronti a confrontarsi e a mettere in vetrina produzione, idee e tradizione moda per la primavera-estate 2018. Alla Ratti Spa-Marzotto group spiegano che «per quanto riguarda la moda maschile, al di là dei colori classici, vengono apprezzati disegni informali come quelli di animaletti o macchinine. Americani e cinesi apprezzano la “mezza fantasia”, non troppo esibita o appariscente. Ed è sempre più apprezzato il blu indigo».

«C’è una forte richiesta per i tessuti “plissè” e “devorè”» spiega Sergio Sala della Delago di Lurate Caccivio. «La seta di alta qualità viene sempre apprezzata – aggiunge – Piacciono i toni neutri e i tessuti cosiddetti “mani fluide” di colore pastello».

Dal canto suo, Michele Viganò delle Seterie Argenti spiega: «Saranno di tendenza i disegni geometrici e quelli floreali, con caratteristiche “vintage” degli anni ‘50». «Per quanto ci riguarda – spiega ancora – la richiesta è di colori accesi, come il rosso e il turchese, con effetti di superficie, come “plissè” e “devorè”. e di righe».

Tra le aziende presenti la Nt Majocchi di Tavernerio, specializzata in tessuti tecnici. Ed emerge un aspetto curioso: «Noi siamo tra i fornitori delle forze dell’ordine italiane ma non solo – dice Mattia Odone, sales manager – collaboriamo con la polizia e l’esercito della Gran Bretagna e della Spagna. Abbiamo poi un rapporto con grandi marchi mondiali della moda, che si affidano a noi, appunto, per tessuti tecnici».

La Tessitura Carlo Valli si presenta, invece, con stoffe per matrimoni e serate di gala. E non mancano tendenze che vanno al di là della tradizione: «Oltre al bianco avorio tradizionale – viene spiegato – vengono utilizzate anche tinte color pastello, per esempio il rosa. E poi non va dimenticato il mercato dei parenti e delle damigelle. Lo stesso rosa, via via sempre più scuro fino a diventare glicine, è invece la tinta più apprezzata per chi vuole un abito da sera di qualità».

Prima presenza in questa fiera, per le Manifatture Tessili Bianchi di Cadorago: «Ormai le fiere sono molte e i clienti sono più o meno sempre gli stessi – dicono i responsabili – Probabilmente funziona meglio il rapporto diretto, la visita in azienda. E poi c’è un altro problema… forse sono più i campionati che i metri di tessuto prodotti. C’è il rischio, insomma, che facciano le foto ai disegni e che poi vengano stampati in Cina».

Massimo Moscardi