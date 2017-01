Lariofiere ad Erba si prepara ad ospitare, da giovedì a domenica la manifestazione “Viva gli sposi”, evento dedicato a chi si sta avvicinando al matrimonio e a tutte le cerimonie.

Un’occasione, per chi si sta avvicinando a un passo così importante, per confrontare servi, prezzi e per osservare prodotti adeguati a ogni esigenza.

Anche per quest’anno hanno dato la loro adesione oltre 100 espositori a un pubblico che è atteso non soltanto dal Comasco, ma anche dalle altre province lombarde oltre che dalla vicina Svizzera.

Una manifestazione che, è bene sottolinearlo, avrà ingresso gratuito per il pubblico. Gli orari di apertura: giovedì e venerdì 17.30-23; sabato 14.30-24; domenica 10-21.

Oltre agli stand degli espositori, “Viva gli sposi “ a Lariofiere proporrà una lunga serie di eventi. Giovedì alle 18.30 ci sarà un aperitivo inaugurale; venerdì alle 20.45 è in calendario uno spettacolo pirotecnico-musicale. Sabato ci saranno dimostrazioni di acconciatura e trucco, laboratori di creazioni floreali e una sfilata di moda sposi (ore 21); quest’ultima sarà poi ripetuta domenica alle 18.

Non mancheranno mostre a tema, intrattenimenti musicali e consulenza d’estetica.