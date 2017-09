L’impietosa fotografia scattata da Confesercenti sul territorio comasco parla di centinaia di negozi scomparsi nel corso degli ultimi anni. Una situazione d’emergenza che non poteva non spingere a una riflessione su un argomento così delicato – soprattutto per una città turistica – l’assessore al Commercio di Palazzo Cernezzi, Marco Butti. «Uno dei nostri obiettivi primari è quello di darci da fare per aiutare in ogni modo possibile il settore – spiega l’assessore – Cercheremo di spingere su progetti di riqualificazione urbana che siano utili anche ai commercianti. Ci concentreremo poi nella ricerca di possibili finanziamenti per progetti di tal natura. Nostro ulteriore compito sarà quello di interessare le associazioni di categoria, i comitati cittadini e tutti quei soggetti con i quali poter ragionare sul futuro prossimo della città».

Chiari e inquietanti i numeri forniti da Confesercenti: le attività di commercio al dettaglio (escluse quello di autoveicoli e di motocicli) sono calate a Como in dieci anni del 19,4%, passando da 5.764 a 4.644 (saldo negativo di 1.120). Alberghi e ristoranti hanno registrato un lievissimo incremento dell’1,5%, passando da 3.781 a 3.837 (saldo positivo di 56). «Sarà decisivo ripensare Como. Viabilità e parcheggi sono due degli elementi strategici per far rinascere la città. Solo facilitando l’accessibilità si potrà pensare di mitigare certi problemi. Via Milano, ad esempio, sconta la carenza di parcheggi e l’isolamento specialmente in certe fasce orarie – prosegue sempre l’assessore Marco Butti – Quello che però cerchiamo con la massima decisione è la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti».