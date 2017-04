«Segnalerò la situazione agli uffici e organizzeremo un sopralluogo per valutare la situazione». Parole di Daniela Gerosa, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Como.

La questione riguarda il degrado della cappella dei dipendenti di Palazzo Cernezzi al Cimitero Monumentale di Como. La denuncia è stata fatta ieri sulle pagine del “Corriere di Como”.

Nella struttura si trovano ragnatele da film horror, infiltrazioni e muri che si scrostano. Denotano uno stato che poco si addice alla sacralità del luogo.

L’assessore, dunque, garantisce il suo interessamento alla questione e promette che manderà i tecnici a fare un sopralluogo.

Ma non manca una polemica con il suo collega Marcello Iantorno.

Quest’ultimo, che ha la delega ai servizi cimiteriali, ieri, sempre al nostro giornale, aveva dichiarato: «Prendo atto della situazione. Ma la manutenzione è competenza del settore Opere Pubbliche del Comune».

Ed è su questo punto che Daniela Gerosa afferma con decisione: «Da Iantorno non ho avuto alcuna indicazione e forse sarebbe stato il caso che fosse lui a farmela».

«È vero, io sono l’assessore all’Edilizia pubblica – specifica Gerosa – ma è logico che le segnalazioni debbano arrivare anche da chi ha altre deleghe. Faccio un esempio: se c’è un problema tecnico in una scuola, chi si occupa di istruzione lo fa sapere a me o ai nostri uffici e noi procediamo con la riparazione. Era esattamente ciò che doveva avvenire per la questione di cui ha parlato il vostro giornale».

Al di là delle polemiche tra i membri della giunta comunale, nella sostanza ora si attende l’esito del sopralluogo con la valutazione della situazione, nel rispetto e nel ricordo dei tanti comaschi che hanno dedicato una vita al servizio della comunità locale, nei più vari ambiti.

M.Mos.