Con affabilità ed entusiasmo, una star della tv culturale oltre che un serissimo docente di Storia Medievale all’Università del Piemonte Orientale. il professor Alessandro Barbero, classe 1959,

a Como ha presentato venerdì sera all’hotel Metropole Suisse il suo recente romanzo edito da Mondadori “Le Ateniesi”. Una storia ambientata nell’Atene del V secolo A.C.; attraverso una vicenda di violenza sulle donne punta il dito sui rischi che soffre la democrazia nei tempi di crisi, quando alle decisioni prese dal popolo si sovrappone la sete di potere delle oligarchie. Un impegno difficile, perché oltre a interrogarsi sul ruolo della donna nel mondo antico e di riflesso in quello moderno, la storia è ispirata tra l’altro al delitto del Circeo degli anni Settanta, con riferimenti letterari a Tucidide e ad Aristofane (siamo alla prima della “Lisistrata”). Uno Stato dove nasce la democrazia, l’Atene del 411 A.C., ma molto diverso da come ce lo immaginiamo: “Lo stato nell’Atene del v secolo paga il teatro, che è anche un rito religioso e un rito civico, ai cittadini perché vuole abituarli a pensare. Al contrario di oggi” ha detto Barbero di fronte al folto pubblico accorso all’iniziativa dello Studio Tablinum di Bellagio. E ha aggiunto, nel corso della cena con l’autore successiva nel ristorante dell’hotel in piazza Cavour: “Il liceo classico è minacciato perché scomodo, perché aiuta a pensare. Un tempo potevano permetterselo solo i ricchi, adesso dà fastidio e quindi vogliono diminuirne il ruolo”. “La donna era schiava nell’Atene del V secolo come lo è oggi nell’Arabia Saudita” ha proseguito Barbero nella serie di parallelismi di cui è irto il suo romanzo e “raccontare una violenza come quella non è stato per niente facile: spesso una generazione ha un delitto che la segna per sempre e il delitto del Circeo lo è stato per la mia, come è avvenuto anche per Edoardo Albinati che ha vinto il premio Strega con “La scuola Cattolica” ambientato proprio nel liceo dove sono cresciuti, e lui li ha avuti come compagni di scuola, i responsabili di quel delitto. Scrivi un libro per toglierti qualcosa che ti rosicchia dentro”.