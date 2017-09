Era a Chiasso, il 23 aprile del 2016. Chiese asilo alle autorità del Canton Ticino presentando una richiesta sotto falso nome. Dopo due giorni, di lui si persero le tracce, scomparso nel nulla e inghiottito dall’anonimato.

Salvo poi riapparire quest’anno, non più a Chiasso ma a Turku, in Finlandia, con un coltello in mano in mezzo alla strada al grido di “Allah Akbar”. Stiamo parlando di Abderrahman Bouanane, il terrorista che lo scorso 18 agosto è entrato in azione nel paese scandinavo, uccidendo due donne e ferendo altre otto persone. La rivelazione è stata fatta dalla stampa svizzera, e più precisamente da “Der Bund” e “Tages Anzeiger”, due testate elvetiche di lingua tedesca. Il marocchino 22enne, nel pieno dell’azione terroristica, era stato fermato dalla polizia finlandese con un colpo di pistola alla gamba, e alcune ore dopo la cattura era stato identificato.

