Partirà il 29 agosto il maxi-cantiere al campo Coni di via Canturina, a Camerlata, con buona pace di tutte le società d’atletica leggera che lo utilizzano e che si vedranno sfrattate. I lavori sarebbero dovuti iniziare al 1° giugno e chiudersi a fine estate. Si tratta di un intervento per circa 400mila euro, con il rifacimento della pista di atletica, delle pedane dei salti e dei lanci, oltre ad altri interventi. Il Comune di Como sta cercando una soluzione per le società, si pensa a un trasloco momentaneo al centro sportivo di Cantù.