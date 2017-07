Traffico, torna l’estate da bollino rosso. La viabilità infatti è messa a dura prova da cantieri e interruzioni lungo alcuni nevralgici assi viari che permettono l’ingresso a Como per chi proviene da Sud e da Est. Via Scalabrini, tra via del Lavoro e la rotatoria con via Clemente XIII chiude fino all’8 settembre per un cantiere del teleriscaldamento. Inoltre in via Scalabrini si opera con la regolamentazione temporanea della circolazione fino a domani, in orario notturno, per ripristino del manto stradale. Il traffico è costantemente a rilento nella parallela in via Paoli dove, da fine maggio, si lavora alla posa della nuova rete gas. A tale caos si aggiunge la chiusura del viadotto dei Lavatoi: ieri per i mezzi pesanti in arrivo in via Tentorio è stata anticipata la deviazione su via del Lavoro verso via belvedere e Canturina, in deroga ai divieti precedentemente esistenti. Un’ordinanza in via precauzionale vieta il transito sul viadotto ai mezzi che superano le 7,5 tonnellate, nel tratto compreso tra via Oltrecolle e via Canturina. Si lavora per fugare qualsiasi dubbio circa la sicurezza della struttura.