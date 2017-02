Mentre a Rimini ieri hanno preso il via le Final Eight di Coppa Italia, in Brianza la Red October Cantù continua a lavorare sodo in palestra per ripresentarsi al meglio alla ripresa del campionato di serie A. Dopo la sosta, infatti, la squadra biancoblù sarà attesa da una sfida casalinga molto delicata domenica 26 febbraio a Desio contro Capo d’Orlando. Una gara importante non solo per la classifica, ma anche perché verosimilmente sarà l’ultima con la griffe Red October sulle canottiere brianzole.

Si aspetta infatti solo l’annuncio ufficiale, ma dalla partita successiva la Pallacanestro Cantù diventerà Mia e sarà questo il logo che comparirà sulle maglie biancoblù. Nella partita del 6 marzo in casa contro Reggio Emilia dovrebbe fare il suo esordio come main sponsor il marchio del gruppo Mia, azienda di Figino gestita da Davide Marson già al fianco della Pallacanestro Cantù.

Intanto, nonostante le ultime sconfitte consecutive, chi sta vivendo un ottimo momento è il lungo canturino JaJuan Johnson, sempre più leader biancoblù e anche nelle classifiche di serie A. Dopo la prestazione di Sassari, chiusa con 21 punti, 6 rimbalzi e 2 assist, JJ Johnson è salito in vetta alla classifica della miglior valutazione in serie A con una valutazione media di 21,7. Il lungo statunitense della Red October è anche quarto nella graduatoria delle stoppate con quasi 2 di media a match e quinto sia nella classifica dei capocannonieri del campionato con 18,5 punti di media a partita, sia in quella dei migliori rimbalzisti con oltre 8 rimbalzi di media.

Proprio con JaJuan Johnson abbiamo voluto fare il punto della situazione della stagione canturina: «Nonostante le ultime due sconfitte rimango positivo, perché la squadra ha talento e siamo fortemente motivati a raggiungere l’obiettivo dei playoff. È chiaro che i margini di errore adesso si sono ridotti e che soprattutto in casa dobbiamo vincere tutte le partite. Per questo le prossime due gare contro Capo d’Orlando e Reggio Emilia sono fondamentali. Adesso abbiamo due settimane di tempo per preparare la prossima sfida. Ovviamente, ci dispiace non prendere parte alle Final 8 di Coppa Italia, perché erano un obiettivo di inizio anno, ma dobbiamo usare questi allenamenti per crescere e migliorare. Il nostro problema è che in difesa non siamo costanti e concentrati per 40 minuti e questo, soprattutto in trasferta, è un fattore decisivo. Sono però certo che con la spinta del pubblico abbiamo le possibilità per uscire da questo momento difficile». JJ Johnson parla da leader, ci crede ed è pronto a trascinare Cantù verso i playoff.