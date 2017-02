La Lega Pro ha comunicato il calendario degli incontri di tutti i gironi dalla nona alla diciannovesima giornata. Come è noto per la primavera è stato scelto di spostare le gare al sabato, anche se non mancano eccezioni che riguardano proprio il Como. Per esigenze organizzative della società lariana, infatti, la gara esterna con la Lucchese sarà disputata domenica 5 marzo (ore 14.30) e non sabato 4.

Sabato 12 marzo al Sinigaglia ci sarà poi Como-Pistoiese (14.30); il 19, sette giorni dopo, gli azzurri saranno impegnati sul campo dell’Olbia (14.30). Posticipo televisivo, lunedì 27 marzo, per il match con il Piacenza (ore 20.45 allo stadio Sinigaglia). Sabato 22 aprile, lariani di nuovo in casa (14.30) per la partita con la Carrarese. Martedì 5 aprile (ore 20.30), turno infrasettimanale a Cremona. Sabato 9 nuovo impegno interno (ore 16.30) con il Tuttocuoio. Il 15 (giovedì, ore 20.30), sfida infrasettimanale a Piacenza con la Pro Piacenza. Il 22 dello stesso mese si gioca allo stadio Sinigaglia (14.30) la sfida con la Lupa Roma, mentre sabato 30 i lariani saranno in trasferta – si fa per dire – nella vicinissima Meda per l’incontro con il Renate (16.30). La diciannovesima e ultima giornata di regular season sarà il 7 maggio: alle 16.30 al Sinigaglia è in programma Como-Viterbese Castrense.