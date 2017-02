Sorpasso della Giana Erminio sul Como dopo le gare della domenica pomeriggio nel girone A di Lega Pro. La formazione di Gorgonzola, infatti, ha clamorosamente vinto per 1-0 sul campo del Livorno. Con questi tre punti la Giana ha così superato i lariani di una lunghezza e riconquistando così il quinto posto; la squadra di mister Fabio Gallo è invece sesta.

Le altre squadre che in teoria avrebbero potuto mettere la freccia e lasciarsi alle spalle il Como non ne hanno approfittato: la Lucchese è stata clamorosamente battuta in casa dal Pontedera (0-1), mentre il Renate è stato fermato dal Prato (1-0 per i toscani), prossimo avversario del Como. Lo stesso Prato ha così ricacciato in ultima posizione (22 punti contro 20), il Racing Roma, che sabato, come è noto, aveva avuto la meglio sui lariani per 3-2 in una gara caratterizzata dalle polemiche e con l’arbitro Luca Zufferli di Udine contestato, per le sue scelte, sia dagli esponenti del club azzurro, sia dai tifosi.

Como sesto, ma con alle spalle un gruppo ravvicinato di squadre: i lariani hanno 39 punti, la Viterbese 38, Lucchese, Piacenza e Renate 37.