Successo di Christian Leotta in America Latina. Il pianista lariano è appena tornato dalla sua tournée di tre settimane, la ventiduesima in questa parte del mondo, “per la quale nutro un affetto speciale” dice il virtuoso. Leotta ha eseguito cinque recital in Messico (a Città del Messico e a Guadalajara), in Perù (a Lima), e in Brasile (due concerti a San Paolo). In tre di queste città (Lima, Guadalajara e Città del Messico) ha già eseguito il ciclo delle 32 sonate di Beethoven e in una di esse (Guadalajara) ha avuto pure l’occasione di eseguire il ciclo del 5 “Concerti per pianoforte e orchestra” e la “Fantasia Corale” di Beethoven nello splendido Teatro Degollado. Ora ha tenuto due masterclass al Conservatorio di Lima e all’Università UNESP di San Paolo. Come lo scorso anno, i programmi hanno incluso musiche di Beethoven e di Schubert. ” Tre settimane di concerti e masterclass in Messico, Perù e Brasile, su e giù per l’equatore, dal Pacifico all’Atlantico, mi hanno ancora una volta confermato la straordinaria bellezza di queste terre e il grande amore per la musica classica di chi le abita”, commenta Leotta.