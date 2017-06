Domani sarà il grande giorno della festa pirotecnica sull’Isola Comacina, tra gli eventi più attesi dell’estate lariana. Infatti la Sagra di San Giovanni ogni fine giugno inaugura la stagione turistica in centrolago e richiama migliaia di turisti.

È la rievocazione di un evento tragico, una sanguinosa battaglia, che diventa spettacolo nello specchio di lago di fronte all’Isola Comacina, denominata “Zoca de’ l’Oli”. La festa commemora la devastazione dell’isola (24 giugno 1169) da parte di Barbarossa che, con l’aiuto di Como, diede fuoco all’isola e ne distrusse ogni abitazione. Leggenda vuole che, tre secoli dopo, nel 1435, San Giovanni Battista in veste di pellegrino sia comparso per sorte a un isolano e lo abbia invitato a scavare sotto un noce. E così i ruderi dell’antica basilica sono riemersi, insieme alla memoria storica degli isolani che gioiosamente hanno ricostruito la loro chiesa. Da allora, ogni anno, per San Giovanni Battista, si fa festa.

Un grandioso spettacolo pirotecnico “incendia” l’isola, riflettendosi sul lago illuminato da migliaia di luci galleggianti e gremito di barche e battelli pubblici e privati. La domenica, una processione di barche, le celebri Lucie, addobbate e condotte da barcaioli in abiti tradizionali, riporta sull’Isola le reliquie dei martiri della Pieve di Isola.

Il programma prevede domani alle 19 una serata gastronomica nel parco di Ossuccio e la cena con piatti della gastronomia locale al parco Mai di Sala Comacina. Alle 22.30 il grande show pirotecnico. Domenica alle 9.30 partirà dalla parrocchiale di Isola il corteo storico seguito dalla solenne processione fino alla Comacina, con gruppi folk e figuranti in costume. Messa sull’Isola alle 11 tra le rovine dell’antica basilica di Sant’Eufemia. Alle 12 pranzo tipico al parco Mai. E alle 19 serata gastronomico-danzante nel parco di Ossuccio. Nell’ambito della sagra l’Associazione Promozione Isola Comacina ha previsto una lotteria.