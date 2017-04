Intensa giornata lariana per Matteo Renzi. Sarà ospite nell’ambito del suo tour lombardo del parco scientifico e tecnologico “ComoNext” di via Cavour 2 a Lomazzo sabato mattina, dove arriverà alle 10. A seguire, alle ore 11 l’incontro con i sostenitori comaschi della sua candidatura. L’ex presidente del Consiglio è candidato al ritorno alla guida del Partito Democratico, che ha guidato dal 2013 allo scorso 19 febbraio, dimettendosi dopo la sconfitta referendaria. Le primarie per l’elezione di segretario e assemblea nazionale del Pd sono attese per il 30 aprile. Viste le delicate questioni che infiammano la campagna elettorale per le amministrative nel capoluogo lariano, l’arrivo a Lomazzo di Renzi, che è stato il più giovane premier della storia repubblicana (è entrato a Palazzo Chigi a 39 anni), sarà occasione di confronto non solo sui temi nazionali ma anche su quelli locali.