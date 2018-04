Ospiti d’eccezione nelle prossime puntate del Dariosauro, la trasmissione di Etv condotta dal giornalista del Corriere di Como Dario Campione, in onda ogni lunedì alle 21.25. Si parte proprio questa sera, quando negli studi di via Sant’Abbondio arriverà Flavio Tosi. Personaggio di spicco della Lega Nord dei primi anni Duemila, due mandati da sindaco di Verona, spesso indicato come “sindaco-sceriffo”, Flavio Tosi è stato poi espulso dal Carroccio per divergenze con i vertici e si è candidato alla presidenza del Veneto. Politico dai modi molto diretti, la sua attività amministrativa è stata spesso oggetto di dibattiti e polemiche. Questa sera si confronterà con Dario Campione ma anche con i telespettatori di Etv, che come sempre potranno intervenire in diretta telefonicamente o tramite i social.

Nelle puntate successive, ospiti del Dariosauro saranno il poliedrico Ernesto Preatoni, imprenditore e saggista, inventore dei resort di Sharm el Sheikh, e l’ex senatore Antonio Razzi, abruzzese con un passato da emigrante in Svizzera. L’appuntamento con il Dariosauro è fissato per ogni lunedì alle 21.25, su Etv.