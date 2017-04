Ambientazione lezzenese per “Diario di un parroco del lago”, nuovo romanzo dello scrittore comasco (grande giornalista esperto di tennis) Gianni Clerici. Lo pubblica Mondadori. Protagonista è Giovanni Castelli, rampollo di una famiglia facoltosa, proprietaria di una delle maggiori seterie comasche, ma degli affari non vuole saperne. Almeno non di quelli terreni. La Seconda guerra mondiale si è conclusa da pochi anni e lui, fresco di seminario, viene designato curato di Lezzeno. Attraverso lo sguardo di questo personaggio Clerici ricostruisce abitudini e leggi non scritte degli “sfrosadòr ”, i mitici contrabbandieri tra Lario e Svizzera.