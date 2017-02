«La poesia salva la vita» recitava il titolo di un celebre libro di Donatella Bisutti. «I libri, compagni di una vita… e che possono cambiarla in meglio, addirittura salvarla…» è invece il titolo della conversazione dello scrittore e giornalista Matteo Collura in programma domenica 26 febbraio alle 19 allo Yacht Club Como di viale Puecher 8 a Como (ingresso libero), a cura del circolo culturale lariano “Pirandello”.

La conferenza di Collura sarà anche un omaggio all’amico Umberto Eco, a un anno dalla scomparsa del grande semiologo che Collura frequentò tra l’altro nell’ambito del circolo bibliofilo “Aldus Club”.

Sarà, quello di Collura, un lungo excursus nei libri più amati e letti, da Manzoni a Tolstoj. Riecheggerà quella poesia di Borges che nella traduzione di Livio Bacchi Wilcock suona così: «Altri si vantino delle pagine che hanno scritto; / io sono orgoglioso di quelle che ho letto». Eco a sua volta aveva chiosato tale concetto in quella che è forse la sua frase più citata, quella che forse meglio rappresenta il motivo per cui uno scrittore non certo facile sia oggi ricordato come una popolare rockstar: «Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… La lettura è un’immortalità all’indietro».

«La mia generazione è stata fortunata – dice Collura, amico e biografo di Sciascia e biografo di Pirandello, al “Corriere di Como” – Ci siano nutriti di classici immortali, dei grandi romanzieri anglosassoni, francesi e russi. Ora mi sembra tutto cambiato. Io ho 11 nipoti, e nessuno legge quei libri. Intendiamoci, non sono convinto che la nostra educazione che si basava sui grandi romanzi preparasse generazioni immuni dal male, e dalla deviazione. Lo stanno a dimostrare le guerre di cui si è macchiato il Novecento, periodo in cui si è letto e scritto forse il meglio della letteratura mondiale. La lettura ha dato un sapore unico alla mia vita, non saprei immaginarla diversamente. Senza libri sarebbe ben povera cosa. E mi auguro che i giovani che fanno a meno delle letture dei miei coetanei trovino qualcosa di equivalente, non certo per diventare migliori, ma per gustarsi la vita nel modo più degno e più pieno».

Oggi l’editoria è in crisi, come uscirne? «Oggi il libro è al capolinea, temo – dice Collura – Un equivalente della letteratura per me e per molti della mia generazione è stato il cinema. Anzi io che sono nato pittore, poi sono diventato scrittore, folgorato dalla lettura de Il placido Don di Michail Šolochov. Ho “letto” prima al cinema, solo dopo sui libri. Ma oggi anche il cinema non ha la stessa funzione, ed è sempre più costoso da realizzare. La verità è che oggi gli spazi per la lettura sono sempre piu erosi. Io viaggio ancora molto, e mi è difficile trovare chi, in treno o in metrò, legga un libro».

Hanno lo smartphone. «Ecco, non leggono. Comunicano. Non è affatto la stessa cosa. Invece io nella conferenza di Como cercherò di trasmettere il valore del libro come piacere, come opera d’arte e ingegno».

Un animale in via di estinzione? «Tutto sommato no – dice Collura – ci sarà sempre la voglia di racconto.

Le parole, che siano vergate a mano su rotoli di pergamena, stampate sulla carta o riprodotte elettronicamente su uno schermo, continueranno a sopravvivere nell’uomo, ma non sarà più il libro lo strumento di conoscenza principale».