Riparte “iPoet”, il nuovo concorso poetico gratuito dell’editrice lariana Lietocolle. Si possono spedire poesie all’indirizzo redazione@lietocolle.com dal 1 al 25 di ogni mese. A fine mese la redazione sceglierà una poesia tra le più significative che sarà condivisa negli spazi del sito web e sulla pagina di Facebook. Così, per dodici mesi, verranno messe in risalto dodici poesie ed altrettanti autori i quali, a fine anno, saranno invitati alla creazione di un piccolo “Almanacco iPoet”: a ciascun autore sarà dato modo di pubblicare una propria nota biobibliografica e alcune poesie. Come ha scritto Franca Alaimo, “Scegliere dodici poeti per un’antologia non è cosa da poco, se si considera come ormai quello di scrivere versi sembra sia diventato un vizio generale” e sottolinea come Michelangelo Camelliti (direttore della casa editrice LietoColle), sia “costantemente in cerca di scritture autentiche, orgogliosamente fuori da ogni dinamica di potere e logiche di consorterie varie”.