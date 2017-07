Sarà recuperato il prossimo 6 settembre alle 21 alla Resega di Lugano l’atteso concerto di Ligabue (nella foto) rimandato per problemi alle corde vocali del cantante la primavera scorsa. I biglietti già venduti per l’evento inizialmente previsto a maggio rimangono validi anche per la nuova data, comunica l’organizzatore Enjoy. Il tour “Made in Italy – Palasport 2017” p re s e n t a dal vivo “Made in Italy”, undicesimo disco di inediti di Luciano Ligabue, ventesimo album della sua carriera, che ha conquistato il doppio disco di platino anche grazie al successo del singolo “G come Giungla”.