Non conosce fine l’inchiesta della Procura della Repubblica di Como (pm Massimo Astori) sulle patenti ottenute (si sospetta) con il trucco. Dopo aver passato al setaccio i rinnovi degli autisti dei Tir e pure le patenti nautiche, ora l’attenzione si starebbe concentrando sulle patenti per autobus e pullman.

Un nuovo fronte che rischia di allargare ulteriormente le fila degli indagati che sono già centinaia. Tra l’altro, al vaglio ci sarebbero le posizioni di altri funzionari esaminatori della Motorizzazione, in aggiunta a quella del primo funzionario attorno a cui si sarebbero concentrate le indagini. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che, dietro al pagamento di corrispettivi, i candidati – tramite alcune scuole guida – potessero percorrere corsie preferenziali per ottenere le patenti. Ed è per questo che consulenti calligrafici della Procura sono al lavoro per capire quanti altri test possano essere stati aggiustati da mani diverse da quelle di chi doveva sostenere l’esame. L’inchiesta è andata a ritroso fino al 2014 e non è escluso che si possa andare più indietro. Erano state 12 le persone colpite dall’ordinanza, quasi tutte tornate in libertà dopo gli interrogatori.