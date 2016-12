In attesa della finale aperta al pubblico che si terrà domenica 8 gennaio (ore 15.30, ingresso libero), si stanno svolgendo le preselezioni del Concorso AsLiCo a porte chiuse, dove i cantanti si sfidano nell’interpretazione di arie e duetti tratti dai titoli più celebri del repertorio operistico.

Quest’anno però c’è una sfida in più per i giovani artisti: riuscire a ottenere un ruolo in “Ettore Majorana. Cronaca di infinite scomparse”, opera di Roberto Vetrano dedicata all’intrigante mistero della scomparsa del brillante fisico, che inaugurerà la stagione lirica 2017/18. Le preselezioni sono approdate al Sociale di Como (foto), dopo Palermo, Sofia e Vienna, per poi concludersi a Roma ieri, presso l’Accademia Filarmonica Romana. Partecipano al concorso 180 cantanti.