Nel 2013 lo scrittore comasco Giovanni Lischio (foto) quando ha vinto il premio Chiara per raccolte inedite di racconti, ha rivelato di ispirarsi spesso a fatti di cronaca, personale e dei luoghi in cui vive, specie di quelli in cui viveva fino a poco tempo fa, ossia la sponda occidentale del ramo di Lecco. Per un racconto ad esempio aveva dichiarato di aver tratto spunto da un aneddoto che avrebbe fatto sorridere proprio Chiara e che è in sintonia con la sua leggerezza nell’affrontare vizi e virtù della vita di provincia. Aveva acquistato una barca di seconda mano, Lischio, e si era recato pertanto dalla vedova che gli aveva proposto l’affare per espletare le ultime formalità burocratiche. La donna rovistando nello scafo per cercarvi i documenti vi aveva trovato nientemeno che un carteggio segreto tra il consorte defunto e la sua amante, corredato da un paio di eleganti mutandine da donna dotate di pizzo. Da questa storia Lischio si è lasciato prendere. Come da altre, in chiave noir, che hanno dato vita a un nuovo percorso letterario. Finora ci aveva intrattenuti con divertenti raccolte di acrostici, poesie, racconti e fiabe (è un cultore dell’opera dello studioso di linguistica e antropologia russo Vladimir Propp che ha spesso messo in pratica nei suoi laboratori di scrittura) ma mai con il giallo. Intendiamoci, giallo firmato in prima persona. Perché il giallo è un vecchio amore,. Anni fa, quando insegnava a Como, alla media Leopardi, ha scritto un thriller a ben 24 mani con i suoi alunni e lo ha anche pubblicato in volume. Un amore di lunga data quindi. Fedele appassionato di maestri come Simenon, Lischio è tornato a cimentarsi con passione con il genere e l’editore Macchione ha appena pubblicato il secondo e il terzo momento della trilogia di gialli che Lischio ha dedicato alla figura del giornalista-detective comasco Lorenzo Melori, spesso affiancato nelle sue ricerche dal fotografo Roberto Curioni e spesso anche aiutato dalle intuizioni della sua vispa figlia Vittoria. Il libro, intitolato come i due romanzi brevi che lo compongono Le domeniche pericolose. Le coppie, specialmente, a costituire un sintagma verbale curioso se letto tutto di fila, è edito a Varese come detto da Pietro Macchione, e viene presentato sabato 18 febbraio alle 16 alla biblioteca “Gaffuri” di Albavilla, in via Felice Ballabio 27, alla presenza dell’autore (ingresso libero). Sarà la prima tappa di un minitour di incontri letterari che proseguirà nei prossimi mesi. Le storie di mistero e di delitti di Lischio sono sempre legatissime al territorio del Lario lecchese, che un altro scrittore come Andrea Vitali celebra con i suoi numerosi best seller (ormai ne esce uno ogni sei mesi) sul fronte della memoria e anche della fedeltà al modello del luinese Chiara. Invece Lischio pesca direttamente nell’attualità e nelle sue piaghe. Nella prima pala del trittico edita sempre da Pietro Macchione qualche tempo fa, nel 2014, con il titolo “Finché morte…”, aveva tradotto in tempi moderni il topos manzoniano del matrimonio reso impossibile da volontà crudeli con una coppia freddata pochi attimi dopo le nozze sul sagrato della chiesa. “Finché morte non vi spari” era infatti la frase che con evidente lapsus aveva pronunciato l’officiante. Proprio da questa frase Lischio, appassionato di poesia e linguistica e quindi abituato a interrogarsi sul senso profondo delle parole e sulla loro ambiguità) è partito per costruire tutta la storia. Fattaccio di cronaca nera reso ancor più turpe e complesso dato che insieme alla povera coppia viene freddato un prete, che poi si rivela un impostore che vive di espedienti alle spalle delle parrocchie credulone che lo credono tale. Altro episodio ispirato da un fatto reale, da una storia vera come si legge nei titoli dei film. Sullo sfondo di una trama che poteva avere risvolti alla Chiara c’è però una serissima quanto purtroppo attuale riflessione sulle infiltrazioni mafiose nel Comasco, tema quanto mai caldo anzi scottante, esso pure presente nelle cronache della stampa locale da tempo. Nel nuovo libro e nei due momenti narrativi che lo compongono Lischio affronta il tema dell’integrazione, mettendo in scena il mondo delle badanti dell’est che lavorano in Italia, mentre nel secondo romanzo breve (o racconto lungo) la placida tranquillità di un paese di lago viene sconvolta da un killer che uccide coppie di innamorati. Il paese dove Lischio ambienta le sue storie gialle è Oliva, acronimo (ancora una volta ecco la sua passione per il gioco linguistico) dei tre paesi reali di Onno, Limonta e Vassena. Per lungo tempo Lischio, che ora abita nella Brianza comasca, ha abitato proprio a Onno, e nel libro si riflette il clima di quei paesi che sono presepi nel periodo natalizio, pullulano di gitanti d’estate in cerca di refrigeri e bagni ma per mesi durante l’anno si svuotano e non hanno neanche una scuola per carenza d’alunni e pullulano di seconde case vuote di anime e piene di potenziale refurtiva, spesso mira della malavita. Un lago nascosto, che passa sottotono, forse dimenticato, lontano dai fasti delle ville e dei vip cui ha abituati il ramo comasco e la sua presenza mediatica grazie a divi come Clooney, e più in ombra,ma narrativamente più utile – Lischio lo ha capito perfettamente – per raccontare le pieghe amare della vita, l’insinuarsi del male e spesso il suo irrompere nella vita quotidiana della gente onesta che popola questi luoghi in maggioranza. Lischio si conferma fedele a una prosa piana, scevra da espressionismi e acrobazie, ma perfettamente godibile, che mette il lettore nelle condizioni di godersi la storia come se fosse in poltrona, con un buon brandy in mano, la luce giusta, il camino scoppiettante e un setter accucciato ai piedi. Con questa trilogia, spezza – e lo ringraziamo – una lancia nei confronti del giornalismo, che oggi si tende a denigrare o guardare con sufficienza. Qui invece con il protagonista delle storie siamo di fronte a un onesto lavoratore che vive la sua professione nel modo più giusto, non per voyeurismo o per voglia di scoop e di conseguente celebrità mediatica, o per dare un “buco” all’avversaria testata, ma per amor di verità, anzi per desiderio di conoscere i responsabili di un fatto. E quantomai oggi è cruciale che tutti si ritorni a imparare che cosa significa la parola “responsabilità”. Il giornalismo che Lischio celebra con il suo detective Melori impegnato sul lago ha l’invidiabile pregio di consentire uno sguardo sempre curioso sul mondo: è un lavoro di certosina pazienza che pone domande, non si ferma di fronte ai nodi della burocrazia o ai lati oscuri e polverosi del mondo ma li sonda, indaga, cerca di chiarire e alla fine riesce a trovare il bandolo della matassa, per quanto doloroso o intinto nel sangue possa essere.

Lorenzo Morandotti