In attesa della gara del Sinigaglia tra azzurri e Prato, il fine settimana calcistico è iniziato bene per i protagonisti lariani del pallone. Lorenzo Andriuoli, giocatore comasco 20enne, di ruolo attaccante, è andato in gol. Andriuoli ha segnato la terza rete nella vittoria della sua squadra, la formazione maltese dei Naxxar Lions, che si è imposta per 4-2 in trasferta con i Zebbug Rangers. Nella vicina isola il lariano sta vivendo la sua prima esperienza da professionista, dopo aver fatto parte dei settori giovanili di Inter, Verona e Genoa. I Naxxar Lions attualmente sono al primo posto nella First Division maltese, che equivale alla nostra serie B.

L’acquisto dell’attaccante comasco è stato fortemente voluto dal club che conta sulle sue reti per consolidare il primato e conquistare la promozione nella Premier League. I Naxxar Lions guidano la classifica del campionato con 39 punti; alle loro spalle i Vittoriosa Stars (36), il Senglea Athletic e il Qormi (35). Proprio il Qormi, nel prossimo turno, il 5 marzo, ospiterà la formazione di Andriuoli.