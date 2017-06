La lotta all’evasione e alle attività economiche illegali resta una delle priorità dell’intervento della guardia di finanza di Como. Nel corso del 2016 sono state denunciate 201 persone per reati tributari, cui si aggiungono le 70 dei primi cinque mesi del 2017. Da gennaio a maggio sono già stati scoperti inoltre 34 evasori totali, un dato in linea con i 104 casi di sommerso accertati lo scorso anno. Il bilancio delle attività dello scorso anno e dei primi cinque mesi del 2017 è stato presentato in occasione della celebrazione del 243esimo anniversario della fondazione del corpo.

«Abbiamo 93 chilometri di confine nazionale terrestre con 12 valichi dei quali ci occupiamo con l’obiettivo di difendere gli interessi finanziari del nostro Paese ma anche di contrastare i traffici illeciti e il terrorismo, oltre ai fenomeni legati all’immigrazione clandestina – ha detto oggi il comandante provinciale della guardia di finanza di Como, colonnello Alberto Catalano – Dobbiamo riuscire ogni giorno a conciliare l’esigenza della libera circolazione con la necessità di proteggere il territorio e i cittadini e contrastare le attività e i traffici illeciti».

