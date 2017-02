I boschi di Bulgarograsso sono stati “bonificati” nelle scorse ore dai carabinieri di Appiano Gentile che, in collaborazione con uomini del Municipio, hanno ripulito l’area dai bivacchi degli spacciatori piazzati tra gli alberi per cedere le dosi senza essere visti. Il servizio di prevenzione ha messo in fuga anche presunti spacciatori che si trovavano dell’area e che si sono allontanati da Bulgarograsso. La loro identità è in fase di accertamento da parte dei militari dell’Arma.

E sempre nell’ambito della lotta allo spaccio di stupefacenti, i carabinieri di Cermenate hanno arrestato sabato sera un marocchino 30enne soprannominato dai clienti “Mario”, sorpreso a consegnare una dose di cocaina all’esterno di un bar di Bregnano. Lo straniero, residente a Lomazzo, è stato condotto al Bassone e nelle prossime ore verrà sentito dal giudice. L’uomo, da quanto è stato possibile appurare, era già da tempo nel mirino dei carabinieri che in borghese ne hanno seguito gli spostamenti documentando dove nascondeva le dosi in attesa dell’arrivo dei clienti (nei pressi di una rastrelliera per biciclette). Poi, intuito che “Mario” aveva capito di essere seguito e si preparava alla fuga, sono intervenuti arrestandolo.