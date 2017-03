La zona Cesarini, in questa stagione spesso fatale al Como, a Lucca ha portato bene agli azzurri. La gara tra i padroni di casa e gli azzurri è infatti terminata 1-1, con la rete del pari dei lariani arrivata al 49′ del secondo tempo, a pochi secondi dal fischio finale (l’arbitro, infatti, aveva dato 4 minuti di recupero). I padroni di casa erano andati in vantaggio, al 23′ della seconda frazione, con Bruccini. Poi il Como aveva recriminato per un rete annullata a Nossa fino all’emozionante finale, con Fissore che ha regalato alla sua squadra un pari di grande importanza perché muove la classifica e, soprattutto, tiene la Lucchese a distanza dalla zona playoff. Sabato prossimo al Sinigaglia nuova sfida contro una formazione toscana, visto che sulle rive del Lario arriva la Pistoiese (ore 14.30).

Questo il quadro completo dei risultati del girone A. Lupa Roma-Pontedera 1-3; Olbia-Cremonese 1-3; Renate-Carrarese 1-0; Lucchese-Como 1-1; Viterbese-Giana Erminio 3-4; Pro Piacenza-Prato 2-0; Tuttocuoio-Piacenza 1-4; Pistoiese-Alessandria 0-0; Racing Roma-Arezzo 1-1; Livorno-Siena 0-2.

La classifica. Alessandria 60 punti; Cremonese 56; Livorno e Arezzo 50; Giana Erminio 46; Piacenza 43; Como, Renate e Viterbese 41; Pro Piacenza 38; Lucchese 37; Siena 35; Pistoiese 33; Olbia e Pontedera 31; Lupa Roma e Tuttocuoio 28; Carrarese 26; Racing Roma 24; Prato 23