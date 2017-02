Il precariato dei giovani, in una storia piena d’azione e ritmo. È il nuovo romanzo di Raul Montanari “Sempre più vicino” edito da Baldini e Castoldi. A un certo punto, apre una finestra sul lago di Como. Valerio e Simon fanno una breve gita sul Lario prima di rituffarsi nello scenario milanese che fa da cornice al libro. Da cosa nasce questo spunto? «La scena del romanzo – dice Montanari – in cui Valerio e Simon guardano dall’alto la distesa del lago, spalla contro spalla, sdraiati sull’erba, talmente pieni di amore l’uno per l’altro da non trovare nemmeno parole per esprimerlo, riproduce esattamente una situazione identica che ho vissuto molti anni fa con quello che è il mio più vecchio e caro amico di una vita. Nel mio caso si trattava del lago d’Iseo, dove sono nato; ma, prendendo in considerazione i quattro grandi laghi prealpini, il Verbano, il Lario, il Sebino e il Benaco, ho sempre trovato molta somiglianza fra il lago di Como e il lago d’Iseo, forse perché entrambi sono lunghi e stretti, fiancheggiati da pareti di roccia verticale».

Il Lario ha avuto forse più esposizione mediatica. «Certo, c’è una differenza straordinaria in termini di popolarità e prestigio: il Lario è stato benedetto da Manzoni, Goethe e da tutta una processione di illustri ospiti innamorati, calati soprattutto da Nord; il lago d’Iseo ha recuperato un’aura pop molto di recente, prima in modo frivolo per via dell’interessamento di George Clooney, poi salendo alla ribalta della scena artistica internazionale grazie ai floating peers di Christo nel 2016. La verità è che la parte alta del Sebino, in particolare sulla sponda bergamasca (quella occidentale) è deserta in un modo sorprendente: procedendo lungo la strada scavata nella roccia a picco sull’acqua capita di fare anche dieci chilometri senza vedere una sola casa».

«Dove sono nato, Castro – prosegue Montanari – c’è un lapide su cui sono state incise parole prese da uno dei miei primi libri: “Qui c’era il lago incassato fra le montagne, piatto e ventoso a intervalli regolari, tanto più sublime perché sulla sua superficie non c’era scritto nulla, se non i pensieri di chi lo guardava in quel momento”. Ecco il senso profondo del lago. Il mare, con la sua immensità di cui non si vede la fine, è il simbolo dell’Altrove, forse dell’infinito; il lago sei tu. Il lago è uno specchio, un deposito di sogni, desideri, paure ancestrali. Non a caso si sconsiglia di villeggiare in riva a un lago quando si è malinconici o depressi, e in questi casi viene consigliato appunto il mare: perché il mare ti distrae da te stesso, mentre il lago ti costringe a scrutare dentro abissi che sono anzitutto tuoi. Anche il colore dell’acqua è così diverso: verde quella del mare, cordiale, calda; fredda e buia quella del lago. Conosco nuotatori eccellenti che non osano tuffarsi fra le acque scure del lago, nelle cui profondità vedono agitarsi fantasmi, forse mostri. L’acqua del lago è amniotica, un grembo minaccioso e al tempo stesso struggente, pieno di ricordi che sembrano scaturire dal centro stesso delle nostre vite. Il lago è la grande dimensione che manca alla città, in particolare a Milano che ha come negato l’acqua su cui pure era stata edificata, interrando fiumi e canali. Per un milanese, il lago è al tempo stesso la cattiva coscienza di aver voluto vivere in modo innaturale, lontano dalla sorgente stessa della vita, e l’occasione di un’avventura alla ricerca del proprio Io».