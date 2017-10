«Grazie con tutto il mio cuore. Dio benedica i vostri figli». Fissando le quattro bare bianche dei suoi bambini, la mamma di Siff, Saphiria, Soraya e Sophia prende per un attimo la parola.

Pochi istanti per ripetere il suo «grazie per la vostra presenza e per l’amore che mi avete dimostrato in questi giorni così tristi». Le sue lacrime si fondono con quelle dei compagni di scuola dei suoi figli. Delle maestre. Dei genitori. Ma anche dei vigili del fuoco, dei volontari, dei rappresentanti di forze dell’ordine e istituzioni. Dei tanti comaschi che probabilmente non hanno mai incrociato il sorriso di quei piccoli ma hanno comunque voluto essere presenti per far sentire la loro vicinanza e lo sgomento per una tragedia che lascia senza parole.

La Chiesa del Crocifisso oggi era strapiena per i funerali dei quattro bambini che hanno perso la vita venerdì scorso nella tragedia di via per San Fermo. Dalla chiesa del Crocifisso, il dolore e il lutto si sono allargati all’intera città. Le istituzioni erano presenti al completo, si sono strette intorno alla mamma dei bambini. La presenza di Como e dei comaschi si è vista e sentita. Alla fine un lungo applauso ha salutato e accompagnato nel loro ultimo viaggio Siff, Saphiria, Soraya e Sophia.