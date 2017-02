Incredibile, ma vero. Lunedì inizieranno i lavori a Villa Olmo per la riqualificazione del parco e la realizzazione dell’orto botanico.

L’atto di consegna del cantiere è stato firmato. Si può così girare pagina dopo una serie interminabile di ritardi e rinvii all’intervento che rientra nel progetto “Tra ville e giardini del lago di Como: Navigare nella conoscenza”, cofinanziato da Fondazione Cariplo con un contributo di 5 milioni di euro, e dal Comune di Como.

Partner del progetto sono anche la Provincia di Como e la Camera di Commercio di Como. «L’avvio del cantiere segna per Villa Olmo un punto importante nella sua ulteriore valorizzazione – spiega il sindaco Mario Lucini – E tutto il progetto rappresenta un’importante occasione di sviluppo economico per il territorio comasco».

«Finalmente si parte – il commento dell’assessore all’Edilizia Pubblica e ai Parchi e Giardini Daniela Gerosa – L’area di Villa Olmo e del suo parco sono tra le più importanti della città e in un contesto paesaggistico di straordinario pregio. Grazie al progetto e al finanziamento di Fondazione Cariplo, cui rinnoviamo i nostri ringraziamenti, avremo un nuovo spazio pensato per il pubblico e aperto al pubblico, uno spazio dalle potenzialità enormi e finora inespresse».

Per tutta la durata del cantiere saranno consentiti un passaggio per raggiungere la villa (lungo lo stesso percorso attuale) e un passaggio per raggiungere da via Cantoni la via per Cernobbio e viceversa (con un percorso solo lato lago). Temporaneamente non saranno accessibili il parco sul retro di Villa Olmo, il ponte e il Chilometro della conoscenza. La chiusura del ponte, in particolare, comporterà anche la chiusura del passaggio pedonale di via Caronti. Appositi cartelli, in italiano e in inglese, con le indicazioni delle chiusure e dei percorsi aperti, saranno posizionati a Villa Olmo oggi pomeriggio.

Tutta la prima settimana circa, tra il 6 e il 10 febbraio, servirà per approntare il cantiere (posizionamento dei bagni e delle baracche di cantiere) e allestire le recinzioni che delimiteranno le aree di intervento.

Conclusa la fase di allestimento, il cantiere partirà con i lavori al cosiddetto “parterre”, ossia il giardino geometrico davanti alla villa. Gli interventi previsti in quest’area proseguiranno per tre mesi. In concomitanza al “parterre”, inizieranno anche i lavori di potatura (con interventi sia nel “parterre” che nel parco) e i lavori per la realizzazione delle vasche nell’area oltre via Regina, di fianco alle serre.

La durata dei lavori è prevista in 360 giorni. Entro il mese di febbraio sarà allestito l’Infopoint di cantiere, uno spazio dove si potranno trovare tutte le informazioni sul cantiere e il progetto. La direzione lavori è affidata all’architetto Piera Pappalardo.

L’amministrazione comunale aveva messo a gara non solo la progettazione (esecutiva e definitiva) ma anche la realizzazione dell’intervento. Il progetto vincitore prevede la riqualificazione e il restauro delle aree di parco esistenti, oltre all’organizzazione di nuove aree. In sintesi, gli interventi riguarderanno il giardino geometrico davanti alla villa, il retrostante parco storico “all’inglese”, la realizzazione di un orto botanico, l’area delle serre e del laghetto che, prima della realizzazione della strada Regina, erano in continuità con il parco stesso. La gara è stata vinta dal gruppo composto da Tecnica Verde (divisione di San Benedetto Group), Cartocci Strade e Larioelettra. per quasi due milioni di euro.