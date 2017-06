Raffica di cantieri sulle strade del capoluogo a partire da lunedì prossimo. I lavori di pavimentazione riguarderanno anche un tratto dell’autostrada.

Il piano asfalti messo a punto da Palazzo Cernezzi prevede innanzitutto lavori di fresatura e successiva asfaltatura, con regolamentazione temporanea della circolazione, nel tratto di via Teresa Rimoldi compreso tra via Castel Baradello e la Napoleona. L’intervento inizierà alle 20 di lunedì sera e proseguirà fino alle 6 di sabato 24 giugno.

Sempre per il rifacimento della pavimentazione, sono previsti lavori anche in via Isonzo, da via Bregno sino al confine con San Fermo della Battaglia, dal 19 al 23 giugno. Nel tratto interessato dal cantiere, è previsto lo stop al transito dei veicoli – eccezion fatta per le auto dei residenti, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine – e il divieto di sosta.

Lunedì verrà inoltre avviato l’intervento di rifacimento dei marciapiedi nelle vie Salvo D’Acquisto, Fattori, Segantini, Anzani e Palestro. I lavori comporteranno una serie di limitazioni al traffico, in vigore dalle 9 alle 18.

Nel dettaglio, in via D’Acquisto scatterà il senso unico di marcia in direzione da via Palestro a via Carso e sarà vietata la sosta. In via Fattori verrà ristretta la carreggiata, mentre in via Segantini sarà istituito il senso alternato di marcia regolato da movieri, oltre al divieto di sosta. Via Anzani, nel tratto fra via Leoni e via Magenta, sarà invece chiusa al transito. Sosta vietata, infine, in via Palestro, dal civico 7 all’intersezione con via Anzani.

Oltre alle asfaltature, in città sono in programma diversi interventi alle reti tecnologiche.

Nei viali Risorgimento e Rimembranza e nelle vie Venturino e Perego, la società 2iReteGas effettuerà, a partire dal 19 giugno, lavori alla rete del metano. Verranno chiusi al traffico, dalle 8.30 alle 18, due tratti di viale Risorgimento e di viale Rimembranze, con divieto di sosta.

Per la posa della nuova rete idrica da parte di Acsm-Agam, circolazione vietata in via Ciceri, nel tratto da via Briantea a via Dante, da lunedì fino al 4 agosto, dalle 8.30 alle 17.

Per la sostituzione di una porzione di conduttura interrata in via Caronti, inoltre, lunedì e martedì la strada verrà chiusa al traffico.

Autostrade per l’Italia, infine, comunica che sulla A9, per due notti consecutive, dalle 22 alle 5 del mattino successivo, a partire da lunedì sera e fino alle 5 di mercoledì mattina, per lavori di pavimentazione sarà chiuso al traffico il tratto di autostrada compreso tra le uscite Lago di Como e Como Centro, in direzione di Milano.