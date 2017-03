Lavori al via oggi sul lungolago di Como per il ripristino e la riapertura dell’area del cantiere delle paratie. In città saranno presenti il presidente della Regione Roberto Maroni e l’assessore al Territorio Viviana Beccalossi. Sul fronte delle inchieste legate a presunte irregolarità nella gestione del cantiere intanto, la giunta di Palazzo Cernezzi, che si è costituita parte civile nel primo processo, ha deciso di rinviare la decisione per l’indagine-bis. «Poiché l’udienza preliminare potrebbe concludersi con decreto che dispone il giudizio avanti il tribunale o con la sentenza di non luogo a procedere – si legge in una nota – la giunta ha deliberato di rinviare la decisione sulla costituzione di parte civile all’esito dell’udienza del 12 aprile».