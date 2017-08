Giallo in via Valera ad Anzano del Parco dove poco prima delle 13 di oggi è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere un uomo di 32 anni, che era finito con la sua auto, una Fiat Panda contro una cancellata. All’arrivo dei soccorritori è stato notata però sul corpo del 32enne residente ad Albavilla una ferita non riconducibile all’incidente, ma probabilmente a uno o più fendenti inferti all’addome con un’arma da taglio.

L’uomo è stato portato dall’ambulanza del Sos di Lurago d’Erba all’ospedale di Cantù dove i medici poco dopo le 18 hanno annunciato il suo decesso..

In base alle prime ricostruzioni pare che l’uomo sia stato vittima di una lite iniziata non molto distante dal luogo del ritrovamento. Tre le persone coinvolte. Un 27enne di Anzano del Parco ora è in stato di fermo, avrebbe atteso a casa l’arrivo dei carabinieri, mentre di una terza persona, che si è allontanata a bordo di una Smart nera, si sono perse le tracce.

Seguiranno aggiornamenti.