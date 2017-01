Incendio questo pomeriggio (ore 17) a Lurago Marinone. Ad andare in fiamme è stato il tetto di una casa in via padre Costantino Schiavetti. Sul posto mezzi dei vigili del fuoco partiti da Como e da Appiano Gentile. L’incendio sarebbe divampato per il surriscaldamento di una canna fumaria che ha poi intaccato il tetto. Nessuno è rimasto intossicato.